الامارات | 300 ألف درهم جوائز الأسبوع الخامس لـ «قفز الحواجز»

شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف درهم جوائز الأسبوع الخامس لـ «قفز الحواجز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف الميدان الرملي بصالة سلطان بن زايد الكبرى المكيفة بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، اليوم، منافسات الأسبوع الخامس لـ«دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز»، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري في نسخته التاسعة على التوالي، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي الداعم لكل الأنشطة الرياضية.

وتشتمل المنافسات على ثمانية أشواط، وتبلغ جملة جوائزها 305 آلاف درهم، هي الأعلى منذ انطلاقة الموسم الحالي، وأربعة من الأشواط بمواصفات الجولة الواحدة، وثلاثة بمواصفات المرحلتين، وشوط واحد بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز.

وتقام جميع الأشواط على مدى يومين، ويشارك فيها الفرسان والفارسات من جميع الفئات والمستويات بأندية ومراكز الفروسية في الدولة، وخصص منها شوطان تقتصر المشاركة فيهما على فرسان وفارسات القفز بالإمارات.

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