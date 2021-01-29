شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يوضح أسباب خسارة المقاصة الثقيلة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة حزنه الشديد عقب الخسارة الثقيلة الذي تلقاها فريقه الفيومي، أمام الزمالك برباعية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز. وقال جلال، إن الأخطاء الفردية في الخط الخلفي كانت كفيلة لخروجنا بهذه النتيجة بجانب عدم انتظام خطوطنا الأمامية على مدار الشوطين.

أضاف مدرب المقاصة خلال تصريحاته المتلفزة، أن الفريق الفيومي قادر على العودة مجددا لطريق الانتصارات خلال اللقاءات المقبلة، وبذل قصارى الجهد للتواجد في المربع الذهبي خلال هذا الموسم كما هو معتاد للفريقي خلال المواسم الماضية.