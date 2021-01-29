شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعود للانتصارات ويسقط توتنهام بثلاثة أهداف لهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح ليفربول في العودة لطريق الانتصارات من جديد بعدما أسقط توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف لهدف وحيد، لنهي سلسلة من الهزائم والتعادلات.

ونجح فيرمينو في افتتاح التسجيل لليفربول في اللحظات الأخيرة من الشوط الاول، وفي بداية الشوط الثاني سجل أرنولد هدف ليفربول الثاني، وقلل هويبرج الفارق بهدف لتوتنهام قبل أن ينهي ماني الاهداف بتسجيله الثالث.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح، هدفًا ألغاه الحكم بعد العودة للفار.

جاء تشكيل ليفربول كما يلي: أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، جوردان هندرسون، أندي روبيرتسون، جيني فينالدوم، جيمس ميلنر، تياجو، ساديو ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

وجاء تشكيل توتنهام كما يلي: هوجو لوريس، سيرج أورييه، رودون، ايريك دير، ديفيس، دوهارتي، هويجبيرج، ندومبيلي، بيرجوين، سون، هاري كين.