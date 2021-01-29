شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول 3 vs توتنهام 1 .. نهاية المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كل من يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول وجوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير عن التشكيل الرسمي لمواجهة الليلة في الدوري الإنجليزي.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – جويل ماتيب – جوردان هندرسون – أندي روبيرتسون

الوسط: جورجينو فينالدوم – جيمس ميلنر – تياجو ألكانتارا

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني

دكة البدلاء: كاومين كيلير – ريس ويليامز – ناثانييل فيليبس – كونستانتينوس تسيميكاس – كرتيس جونس – أليكس أوكسليد تشامبرلين – تاكومي مينامينو – جيردان شاكيري – ديفوك أوريجي

تشكيل توتنهام

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: سيرج أورييه – جو رودون – إيريك داير – بن ديفيز – مات دوهيرتي

الوسط: بيير إيميل هويبرج – تانجوي ندومبيلي

الهجوم: ستيفن بيرجوين – سون هيونج مين – هاري كين

دكة البدلاء: جو هارت – توبي ألديرفيرلد – دافينسون سانشيز – هاري وينكس – موسى سيسوكو – لوكاس مورا – إيريك لاميلا – جاريث بيل – كارلوس فينيسيوس

بداية الشوط الاول

الدقيقة 2 هدف أول لتتونهام أحرزه سون لكن تم إلغاءه بعد الرجوع لتقنية الفار

الدقيقة 48 هدف أول لليفربول عن طريق فيرمينيو بعرضية رائعة من ساديو ماني

بداية الشوط الثاني

أرنولد يحرز الهدف الثاني لليفربول أمام توتنهام في الدقيقة 46 من الشوط الثاني

توتنهام يحرز هدف تقليل الفارق عن طريق هويبرج في الدقيقة 49

الدقيقة 55 يحرز محمد صلاح هدف ثالث لليفربول لكن ألغاه الحكم بعد العودة للفار بداعي لمسة يد على فيرمينيو.

الدقيقة 65 هدف ثالث لليفربول سجله ساديو ماني

نهاية المباراة