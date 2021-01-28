شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يرتدي قميص جالاتا سراي.. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر مصطفى محمد، لاعب الزمالك السابق وجالاتا سراي الحالي، صور بقميص فريقه الجديد، ولحظة توقيعه لعقود انضمامه للفريق التركي بعد مفاوضات مكثفة خلال الفترة الماضية.

وكان نادي الزمالك أعلن إتمام إدارة النادي الاتفاق على إعارة مصطفى محمد لاعب الفريق إلى جالاتا سراي التركي في فترة الانتقالات الشتوية. وقالت النادي المصري: أتمت إدارة الزمالك إعارة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي مقابل 2 مليون دولار، لمدة موسم ونصف، مع وضع بند في العقد يقضي بأحقية الشراء حتى 31 ديسمبر المقبل مقابل 4 ملايين دولار بشرط موافقة الزمالك. ولو لم يوافق الزمالك فمن حقه بيعه لمن يدفع أكثر.

مصطفى محمد

مصطفى محمد