شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يُدون الثنائية السادسة له بقميص الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل المغربي أشرف بن شرقي، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، ثنائية لمصلحة الأبيض، في مواجهة مصر المقاصة، في لقاء حسمه الزمالك برباعية، مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

واعتلى الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني.

بن شرقي سجل الثنائية السادسة له بقميص الزمالك، والأولى في الدوري المصري الممتاز منذ قدومه في صيف 2019.

باكورة ثنائيات النجم المغربي مع الزمالك كانت في مهرجان أهداف فريقه في شباك ديكاداها الصومالي بذهاب تمهيدي دوري الأبطال في النسخة الماضية.

وكانت الثنائية الثانية لأشرف بن شرقي بنهائي كأس مصر موسم 2018-2019، في شباك بيراميدز.

أما الثالثة فكانت في شباك الشرقية بدور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر في الموسم الماضي.

وعادت ثنائيات بن شرقي الأفريقي بتسجيل هدفين في مرمى أول أغسطس الأنجولي بمجموعات دوري الأبطال في النسخة الماضية، ليجني الزمالك انتصاره الأول بالمجموعات.

الخامسة سجلها في نهائي السوبر الأفريقي بشباك الترجي التونسي مساهماً في تحقيق الفارس الأبيض اللقب.

ويعود الأسد المغربي للزأر بثنائية جديدة هي الأولى له في الدوري والسادسة بقميص الزمالك في كل البطولات خلال مواجهة المقاصة الليلة، لينتصر الفارس الأبيض برباعية ويعتلي الصدارة.