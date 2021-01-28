شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يعتلي صدارة هدافي الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد تسجيله هدفين في شباك مصر المقاصة اليوم، اعتلي يوسف أوباما، نجم هجوم الزمالك، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بالتقاسم مع أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، برصيد 5 أهداف لكل منهما.

ويبقى صراع الهدافين مشتعل للغاية بين عدد من نجوم الدوري، حيث يأتي في المركز الثاني للهدافين، 8 لاعبين يمتلكون 4 أهداف، هم، محمود عبد المنعم كهربا، ومحمد شريف، نجما الأهلي، وأشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، وحسام حسن، مهاجم سموحة، ورمضان صبحي، لاعب بيراميدز، ومروان حمدي، مهاجم المقاصة، وجون إيبوكا، لاعب إنبي، وعمرو جمال، قناص طلائع الجيش.