شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي صربي يُكرم بطل الكيك بوكسينج صلاح عزازي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل السياسي الصربي ورجل الأعمال المعروف «دراجان ماركوفيتش بالما»، والذي يشغل منصب رئيس مجلس مدينة ياجودينا الصربية، وسبق له التتويج ببطولة العالم في الكيك بوكسينج، البطل المصري صلاح عزازي، وذلك بمقر الحزب الخاص به صربيا.

وأبدى «ماركوفيتش» سعادته وترحيله بالبطل المصري العالمي، مؤكدًا حبه الشديد لمصر، فيما ناقش اللقاء سبل التعاون بين البلدين على الصعيد الرياضي.

يُشار إلى أن الكابتن صلاح فتحي عزازي، 52 سنة، من مواليد قرية «الكفر القديم» بمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، نشأ في أسرة ريفية بسيطة وحصل على دبلوم تجارة، حيث كان يعانى من عدم وجود مركز شباب للعب فيه خلال سنواته الأولى باللعبة، فكان يلعب في الحارات والشوارع، إلى أن بلغ 14 سنة، وبدأ يتردد على مركز شباب بلبيس، وكان يسير على قدميه مسافة كبيرة لكى يوفر 10 قروش أجرة السيارة التي تنقل الركاب من قريته إلى مدينة بلبيس.

ومنحه القدر فرصة كبيرة عندما شاهده الكابتن جمال صبرى والكابتن عبدالمقصود جاد، أثناء لبعه كاراتيه وكونج فو، بنادى بلبيس، وأعجبا بمهاراته الرياضية، إلى أن تم نقله للعب في نادى الأزبكية حتى عام 1987، وكانت أول بطولة شارك فيها بطولة الجمهورية للكونج فو سنة 1990 حصل على المركز الثالث، وبعدها انتقل للعبة الكيك بوكسينج، والتي حقق فيها لقب بطل العالم لـ 19 مرة حتى الآن.