شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يُعلق هزيمة فريقه أمام شيفيلد على حكم اللقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل جونار سولسكاير، المدير الفني لقريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حكم لقاء شيفيلد، خسارة الشياطين الحمر خلال اللقاء الذي أقيم مساء أمس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ووفقا لما نشره موقع ديلي ميل، البريطاني، أكد المدرب النرويجي، أن الهدف الأول للفريق المنافس غير شرعي، لوجود مخالفة على لاعب شيفيلد، فضلا عن أن الحكم ألغى الهدف الثاني للمان، بقرار خاطئ.