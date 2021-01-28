اخبار الرياضه

سولسكاير يُعلق هزيمة فريقه أمام شيفيلد على حكم اللقاء

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يُعلق هزيمة فريقه أمام شيفيلد على حكم اللقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل جونار سولسكاير، المدير الفني لقريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حكم لقاء شيفيلد، خسارة الشياطين الحمر خلال اللقاء الذي أقيم مساء أمس ضمن منافسات .

ووفقا لما نشره موقع ديلي ميل، البريطاني، أكد المدرب النرويجي، أن الهدف الأول للفريق المنافس غير شرعي، لوجود مخالفة على لاعب شيفيلد، فضلا عن أن الحكم ألغى الهدف الثاني للمان، بقرار خاطئ.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    163,761

  • تعافي

    127,963

  • وفيات

    9,115

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا