شكرا لقرائتكم خبر عن السولية وليفاندوفسكي يروجان لكأس العالم للأندية.. صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بأيام قليلة، انتشرت الصورة المروجة للمونديال العالمي، داخل شوارع قطر، الدولة المنظمة للبطولة خلال العام الجاري 2021. ومن ضمن الصور المروجة للبطولة، ظهرت لافتة كبيرة ملصق عليها صور عدد من النجوم للفرق المشاركة، أبرزههما، صورة عمرو السولية، نجم خط وسط النادي الأهلي بطل أفريقيا الموسم المنصرم، والمهاجم العملاق البولندي، ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونيخ.

عمرو السولية وليفاندوفسكي