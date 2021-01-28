الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد إلى جالطة سراي

"أتمت إدارة الزمالك إعارة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي مقابل 2 مليون دولار، لمدة موسم ونصف، مع وضع بند في العقد يقضي بأحقية الشراء حتى 31 ديسمبر المقبل مقابل 4 ملايين دولار بشرط موافقة الزمالك. ولو لم يوافق الزمالك فمن حقه بيعه لمن يدفع أكثر".