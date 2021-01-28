شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد إلى جالطة سراي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت قناة الزمالك عن إتمام إدارة النادي الاتفاق على إعارة مصطفى محمد لاعب الفريق إلى جالاتا سراي التركي في فترة الانتقالات الشتوية.
وقالت القناة في بيان رسمي.
"أتمت إدارة الزمالك إعارة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي مقابل 2 مليون دولار، لمدة موسم ونصف، مع وضع بند في العقد يقضي بأحقية الشراء حتى 31 ديسمبر المقبل مقابل 4 ملايين دولار بشرط موافقة الزمالك. ولو لم يوافق الزمالك فمن حقه بيعه لمن يدفع أكثر".
-
الوضع في مصر
-
اصابات
163,761
-
تعافي
127,963
-
وفيات
9,115