وضع اللمسات الأخيرة على صفقة لينغارد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

بات نادي ​وست هام​ قريباً من التعاقد مع لاعب ​مانشستر يونايتد​ ​جيسي لينغارد​ في الميركاتو الشتوي الحالي.



وأشارت شبكة قنوات "سكاي سبورتس"، إلى أن وست هام قدم عرضاً لمانشستر يونايتد، للحصول على خدمات لينغارد على سبيل الإعارة مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني حتى نهاية الموسم الحالي على أن يتكفل براتب اللاعب.

وأفادت التقارير أن الطرفين يقتربان من التوصل لاتفاق بالفعل إذ أصبحت العقدة التي كانت تحول دون إتمام الصفقة على طريق الحل وهي تتمثل بضم سعيد بن رحمة بشكل نهائي كون وست هام يملك الحد الأقصى من التعاقدات المحلية على سبيل الإعارة.