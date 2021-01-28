كروس: أريد الفوز بدوري الأبطال للمرة الخامسة قبل الاعتزال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

أعرب اللاعب الألماني توني كروس عن إصراره على إحراز لقب ​دوري أبطال أوروبا​ للمرة الخامسة مع ​ريال مدريد​.



وقال كروس: "عندما تجرب شعور الفوز بدوري أبطال أوروبا، فأنت تريد أن تشعر بذلك مرارًا وتكرارًا. قد لا تتمكن من القيام بذلك لبضع سنوات، لأن الآخرين يريدون أيضًا أن يروا كيف يبدو الأمر، لكن هذه الرغبة في إحياء التجربة لا تختفي. على الرغم من الفوز بها أربع مرات بالفعل، إلا أنني أواصل السعي لتحقيق هدف الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة".

وأضاف: "سيكون الأمر صعبًا، وإذا لم ينجح الأمر في النهاية، فلن يطلقوا النار علي أيضًا. بالطبع، بينما ما زلت نشطًا، أريد أن أستغل معظم الوقت المتبقي".