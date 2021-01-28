ضربة قوية لمدرب الهلال قبل موقعة السوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

تلقى مدرب ​الهلال​، ​رازفان لوشيسكو​ ضربة قوية قبل مواجهة ​النصر​ السبت في كأس السوبر بخسارة خدمات المدافع ​متعب المفرج​.



وأوضح تقرير الجهاز الطبي، أن المفرج يعاني من إصابة بتمدد في العضلة الخلفية، ما يتطلب فترة علاج وتأهيل تصل إلى 14 يوماً، وعليه سيغيب عن مواجهة كأس السوبر ومباراتي العين وأبها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المفرج عاد للمشاركة في تدريبات الازرق في 30 كانون الاول المنصرم بعد إبلاله من إصابة طويلة المدى لحقت به منذ مطلع الموسم.