سيلفا يكشف عن وجهته بعد تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

كشف اللاعب ​تياغو سيلفا​ أنه يحلم بالعودة إلى نادي فلومينينسي البرازيلي قبل اعتزاله.



وقال سيلفا: "إذا أخبرتك أنني لا أفكر في الأمر، فإنني أكذب عليك. إنه شيء أفكر فيه، لقد تحدثت بالفعل عدة مرات مع زوجتي. عندما يكون لديك مهنة طويلة في أوروبا، وينشأ أطفالك في أوروبا، فإن هذا القرار صعب. ربما تترك عائلتك وأطفالك يدرسون في أوروبا وتذهب إلى البرازيل على أي حال. إذا لم أكن مخطئًا، فقد فعل جوليو سيزار هذا مؤخرًا في فلامنغو قبل إنهاء مسيرته".

وأضاف: "لدي حلم العودة لارتداء قميص فلومينينسي، الجميع يعرف رغبتي. لكنه شيء أفضل أن أتركه حتى المستقبل لأرى كيف ستحدث الأشياء. إنه قرار صعب، لكنني أفكر حقًا بعاطفة كبيرة".