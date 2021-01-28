شكرا لقرائتكم خبر هل يحقق الهلال الرباعية ويخطف كأس السوبر من النصر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أعين عشاق المستديرة غدا صوب استاد الملك فهد الدولي بالرياض عندما يحتضن نهائي كأس السوبر السعودي بين قطبي الرياض الهلال والنصر، ويأمل الهلال بصفته بطلا للدوري والكأس حصد اللقب بجانب البطولتين، بينما يدخل النصر اللقاء بصفته وصيف كأس الملك، ويريد تحقيق البطولة والمحافظة على لقبه بعدما حققه أمام التعاون مطلع الموسم الماضي.

وحقق الهلال مع مدربه رازفان لوسيشكو بطولة دوري أبطال آسيا، والدوري، وكأس الملك، ويمني النفس بجمع الرباعية ولا سيما أنها أمام بوابة غريمه التقليدي النصر. يعيش الزعيم أجواء أكثر استقرارا من جاره بصفته متصدرا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويبتعد عن خصمه في كأس السوبر بفارق 9 نقاط.

في حين لا يجد النصر فرصة سانحة لتضميد جراحه والخروج من أزمة النتائج غير المرضية لعشاقه والقائمين عليه سوى في تحقيق اللقب وضرب عصفورين بحجر واحد، أهمها الثأر من جاره الهلال بعد ما تغلب عليه في كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة 2-1 النسخة الماضية، فالنصر منذ انطلاق الموسم وإقصائه من بطولة دوري أبطال آسيا تعرض لأطول سلسلة خسائر في دوري المحترفين جعلته في المراكز المتأخرة، وتوسع الفارق بينه وبين الهلال منافسه في السنوات الأخيرة على لقب الدوري.

وعلى الرغم من انتعاشه في الصيف بتدعيم صفوفه بأسماء محلية وأجنبية مميزة إلا أنه واصل التذبذب في النتائج مما أفقده في الدور الأول الدخول ضمن أفضل أربعة مراكز في سلم الترتيب.

الوقت : 8.15 م

المناسبة: نهائي كأس السوبر

الملعب : استاد الملك فهد

مدرب الهلال : الروماني رازفان لوسيشكو

قائد الفريق : سلمان الفرج

مدرب النصر : الكرواتي الين هورفات

قائد الفريق : عبدالله مادو

5 مكتسبات

في حال كسب الهلال

تأكيد تفوق الهلال على غريمه النصر، وذلك بالظفر بثلاثة ألقاب أمامه، وهي بطولة الدوري وكأس الملك إلى جانب بطولة كأس السوبر انفراد الهلال بتحقيق اللقب 3 مرات تجديد الثقة في إمكانيات مدربه الروماني رازفان لوسيشكو التهيئة النفسية الجيدة قبل خوض غمار بطولة دوري أبطال آسيا ومواصلة الرغبة في تحقيق لقب الدوري نجاح إدارة فهد بن نافل في تحقيق كأس السوبر، وهي البطولة التي لم تحققها بعد إلى جانب كافة البطولات المحلية والقارية

في حال فاز النصر

الثأر من الهلال عقب خسارة لقبي الدوري وكأس الملك والسوبر عام 2015 المحافظة على لقب كأس السوبر بعد تحقيقه أمام التعاون تحقيق أول بطولة للمدرب الكرواتي الين هورفات، مما يسهم في ارتفاع مؤشر تمديد عقده مدة عام كامل تحقيق النصر بطولة كأس السوبر في درة الملاعب عقب خسارته أمام الشباب بركلات الترجيح عام 2014 ارتفاع المعنويات والحافز الأكبر للعودة مجددا للمنافسة على لقب الدوري

نقاط قبل المباراة