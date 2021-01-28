بروتوكول غريب للسوبر يرشح الهلال للبطولة

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ويعتبر الفتح أول من حقق البطولة في عام 2013 ليأتي بعده الشباب 2014 ومن ثم الهلال 2015 ومن ثم الأهلي 2016 وفي عام 2017 تم إلغاء البطولة لتعود في 2018 ويحققها الهلال ليأتي النصر في الموسم الماضي 2019 ويحقق اللقب.ويصب هذا البروتوكول في مصلحة فريق الهلال، حيث يعتبر النصر آخر من حقق البطولة وهذا أمر مبشر للهلاليين.
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