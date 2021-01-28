شكرا لقرائتكم خبر بروتوكول غريب للسوبر يرشح الهلال للبطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدو أن لبطولة كأس السوبر بروتوكولا خاصا بها حتى الآن، حيث لم يستطع أي فريق أن يحققها مرتين متتاليتين منذ انطلاقتها في عام 2013.

ويعتبر الفتح أول من حقق البطولة في عام 2013 ليأتي بعده الشباب 2014 ومن ثم الهلال 2015 ومن ثم الأهلي 2016 وفي عام 2017 تم إلغاء البطولة لتعود في 2018 ويحققها الهلال ليأتي النصر في الموسم الماضي 2019 ويحقق اللقب.

ويصب هذا البروتوكول في مصلحة فريق الهلال، حيث يعتبر النصر آخر من حقق البطولة وهذا أمر مبشر للهلاليين.