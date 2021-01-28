اخبار الرياضه

الصدارة الموقتة تغري الشباب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر الصدارة الموقتة تغري الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - ستكون صدارة دوري الأمير للمحترفين لكرة القدم تحت أنظار فريق الشباب الذي يحل ضيفا على فريق أبها ضمن مباريات الجولة الـ 16.
ويغيب عن هذه الجولة فريقا الهلال والنصر بسبب خوضهما مباراة السوبر وبالتالي ستكون فرصة لفريق الشباب لاعتلاء الترتيب في حالة فوزه، حيث يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر، في حين يملك أبها 21 نقطة في المركز الثامن والذي أيضا يبحث عن الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة والحصول على مقعد آسيوي..

كانت هذه تفاصيل خبر الصدارة الموقتة تغري الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا