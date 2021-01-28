الصدارة الموقتة تغري الشباب

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ويغيب عن هذه الجولة فريقا الهلال والنصر بسبب خوضهما مباراة السوبر وبالتالي ستكون فرصة لفريق الشباب لاعتلاء الترتيب في حالة فوزه، حيث يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر، في حين يملك أبها 21 نقطة في المركز الثامن والذي أيضا يبحث عن الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة والحصول على مقعد آسيوي..

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستكون صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم تحت أنظار فريق الشباب الذي يحل ضيفا على فريق أبها ضمن مباريات الجولة الـ 16.ويغيب عن هذه الجولة فريقا الهلال والنصر بسبب خوضهما مباراة السوبر وبالتالي ستكون فرصة لفريق الشباب لاعتلاء الترتيب في حالة فوزه، حيث يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر، في حين يملك أبها 21 نقطة في المركز الثامن والذي أيضا يبحث عن الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة والحصول على مقعد آسيوي..

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