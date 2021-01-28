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سانوجو يضحي بالمال لأجل الانتقال إلى صربيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - ​قرر المحترف الإيفواري سيكو سانوجو فسخ عقده مع نادي الاتحاد رغم أنه بقي فيه مدة موسم ونصف الموسم، حيث تم التعاقد معه في يناير 2019 قادما من نادي يونج بويز السويسري.

وكانت مدة التعاقد مع سانوجو ثلاثة مواسم ونصف الموسم، قدم خلال الستة أشهر الأولى من عقده مستويات مميزة مع الفريق إلا أنه تم استبعاده لاحقا من الجهاز الفني التشيلي الذي يقوده لويس سييرا لعدم قناعته به.

وفي بداية عام 2020 تمت إعارة اللاعب لنادي النجم الأحمر الصربي وحقق خلال هذه الفترة بطولة الدوري مع النادي الصربي، ووجد ضالته في هذا الفريق حتى اتخذ قرار فسخ العقد وتمديد عقده مع ناديه الحالي لمدة موسمين.

يذكر أن صفقة سانوجو كلفت نادي الاتحاد مبلغ سبعة ملايين يورو، فيما كان راتب اللاعب السنوي مليونين ونصف المليون يورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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