سانوجو يضحي بالمال لأجل الانتقال إلى صربيا

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وكانت مدة التعاقد مع سانوجو ثلاثة مواسم ونصف الموسم، قدم خلال الستة أشهر الأولى من عقده مستويات مميزة مع الفريق إلا أنه تم استبعاده لاحقا من الجهاز الفني التشيلي الذي يقوده لويس سييرا لعدم قناعته به.وفي بداية عام 2020 تمت إعارة اللاعب لنادي النجم الأحمر الصربي وحقق خلال هذه الفترة بطولة الدوري مع النادي الصربي، ووجد ضالته في هذا الفريق حتى اتخذ قرار فسخ العقد وتمديد عقده مع ناديه الحالي لمدة موسمين.
يذكر أن صفقة سانوجو كلفت نادي الاتحاد مبلغ سبعة ملايين يورو، فيما كان راتب اللاعب السنوي مليونين ونصف المليون يورو.
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