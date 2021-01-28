أهداف الدقائق الأخيرة ترسم ملامح الترتيب في الجولة 15

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وعلى الجانب الآخر ورغم تحقيقه تعادلا بطعم الانتصار في آخر دقائق اللقاء أمام الهلال باعد الفيصلي بينه وبين الانتصارات للجولة السابعة على التوالي، متساويا مع العين.اللافت في الجولة 15 أهداف الرمق الأخير والتي غيرت مسار نقاط المباريات، ومراكز الفرق، ولعل أبرزها هدف تعادل الاتحاد مع النصر في الدقيقة 93، إضافة إلى هدف الرائد الثاني على الفتح في الدقيقة 94.
رقميا سجل الشباب النتيجة الأكبر بفوزه على الوحدة بأربعة أهداف لهدفين ليتصدر الفرق من حيث القوة الهجومية 27 هدفا يليه الأهلي والاتفاق لكل منهما 24هدفا.
دفاع الهلال لم يستقبل سوى 9 أهداف طوال 15 مباراة، ثم التعاون 10 وجاء بعدهم الاتحاد 13 هدفا، فيما العين أقل الفرق فوزا بـ 3 مباريات فيما تصدر الاتحاد والفيصلي الفرق في التعادلات بـ 7 مرات، تلاهم الهلال 6.
فيما يخص المهاجمون رفع فابيو الباطن رصيده من الأهداف إلى 10 ليتساوى مع لاعب أبها ستراند في صدارة الهدافين، وجاء رومارنيو الاتحاد خلفهم 9 أهداف.
ورفع لاعب الشباب عبدالرحمن الحمدان رصيده كأفضل صانع أهداف إلى 8 وبات كيش الاتفاق الأكثر حصولا على البطاقات الصفراء 8.
أهداف الرمق الأخير:
- هدف تعادل الاتحاد مع النصر في الدقيقة 93
- هدف الرائد الثاني على الفتح في الدقيقة 94
- الأهلي على الاتفاق في الدقيقة 94
- الفيصلي على الهلال في الدقيقة 83
- الشباب: 27 هدفا
- الأهلي: 24 هدفا
- الاتفاق: 24 هدفا
- الهلال: استقبل 9 أهداف
- التعاون: استقبل 10 أهداف
- الاتحاد: 13 هدفا
- الاتحاد: 7 تعادلات
- الفيصلي: 7 تعادلات
- الهلال: 6 تعادلات
- القادسية: 5 تعادلات
- العين: 30 هدفا
- ضمك: 27 هدفا
- الاتفاق: 25 هدفا
- الفتح: 25 هدفا
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