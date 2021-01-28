شكرا لقرائتكم خبر رغم تذبذب مستوياته.. الأهلي في الوصافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الدور الأول من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في وصافة الترتيب مناصفة مع الشباب بذات النقاط وخلف المتصدر الهلال بفارق نقطه وحيدة.

واختتم الأهلي لقاءاته في الدور الأول عندما انتصر على الاتفاق في ملعب الأخير في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليثبت نفسه في المنافسة على صدارة الترتيب.

وبهذا الفوز أصبح الأهلي الأكثر تحقيقا للفوز خلال جولات الدور الأول بواقع 9 انتصارات كان للمواجهات خارج الأرض النصيب الأكبر في تحقيق الفوز بفارق مباراة عن المواجهات على أرضه.

وكان مجموع المباريات التي حقق الأهلي فيها الفوز خارج ملعبه 5 مواجهات مقابل 4 على أرضه.

من الناحية الأخرى لم يخسر الأهلي على أرضه سوى لقاء وحيد بينما خسر خارج أرضه 3 لقاءات كان أحدها لقاء ضمك الشهير والذي قلب فيه ضمك الطاولة على الأهلي ليفوز برباعية.

من جهة ثانية أسهمت أهداف السوري عمر السومة في محافظة الفريق على وضعه داخل دائرة المنافسة، ويعتبر السومة هداف الفريق في مسابقة الدوري حتى الآن بـ 8 أهداف، فيما ساعد تألق الحارس محمد العويس في تجنب الفريق خسارة عدة نقاط في عدد من الجولات لم يقدم فيها الأهلي المستوى المأمول.

الأهلي في الدور الأول:

جمع 29 نقطة جعلته في وصافة الترتيب بفارق نقطة عن المتصدر

سجل مهاجمو الأهلي 24 هدفا

استقبلت شباكه 21 هدفا

أكثر الفرق تحقيقا للفوز بواقع 9 مواجهات

هداف الفريق:

عمر السومة

8 أهداف

حراس الأهلي