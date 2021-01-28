رغم تذبذب مستوياته.. الأهلي في الوصافة

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واختتم الأهلي لقاءاته في الدور الأول عندما انتصر على الاتفاق في ملعب الأخير في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليثبت نفسه في المنافسة على صدارة الترتيب.وبهذا الفوز أصبح الأهلي الأكثر تحقيقا للفوز خلال جولات الدور الأول بواقع 9 انتصارات كان للمواجهات خارج الأرض النصيب الأكبر في تحقيق الفوز بفارق مباراة عن المواجهات على أرضه.
وكان مجموع المباريات التي حقق الأهلي فيها الفوز خارج ملعبه 5 مواجهات مقابل 4 على أرضه.
من الناحية الأخرى لم يخسر الأهلي على أرضه سوى لقاء وحيد بينما خسر خارج أرضه 3 لقاءات كان أحدها لقاء ضمك الشهير والذي قلب فيه ضمك الطاولة على الأهلي ليفوز برباعية.
من جهة ثانية أسهمت أهداف السوري عمر السومة في محافظة الفريق على وضعه داخل دائرة المنافسة، ويعتبر السومة هداف الفريق في مسابقة الدوري حتى الآن بـ 8 أهداف، فيما ساعد تألق الحارس محمد العويس في تجنب الفريق خسارة عدة نقاط في عدد من الجولات لم يقدم فيها الأهلي المستوى المأمول.
الأهلي في الدور الأول:
- جمع 29 نقطة جعلته في وصافة الترتيب بفارق نقطة عن المتصدر
- سجل مهاجمو الأهلي 24 هدفا
- استقبلت شباكه 21 هدفا
- أكثر الفرق تحقيقا للفوز بواقع 9 مواجهات
- عمر السومة
- 8 أهداف
- محمد الربيعي الأكثر محافظة على نظافة شباكه بـ 3 كلين شيت
- محمد العويس حقق 33 تصديا خلال 10 لقاءات خاضها مع الفريق
- حافظ ياسر المسيليم على نظافة شباكه خلال مواجهتين ضمن 4 لقاءات شارك فيها
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