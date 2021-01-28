نقاط الفيصلي مفتاح التعاون للمركز الرابع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق التعاون لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، وذلك عندما يحل ضيفا على الفيصلي ضمن مباريات الجولة الـ16، والأولى من الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم. ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 24 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز الـ13 برصيد 16 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق العين صاحب المركز الأخير.

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