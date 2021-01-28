اولمبياد طوكيو: آمال مولر تتبدد باستبعاده عن تشكيلة المانيا

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





برلين: تبدّدت آمال المهاجم توماس مولر بخوض غمار اولمبياد طوكيو المقرر هذا الصيف مع منتخب ألمانيا لكرة القدم، بعد أن أكد اتحاد بلاده للعبة الخميس أنه لن يتم اختياره ضمن التشكيلة الاولية.

وأفادت وكالة سيد الالمانية، أحد فروع وكالة فرانس برس، أن اسم نجم نادي بايرن ميونيخ ليس مدرجًا في القائمة الموسعة للاعبين الذين سيشاركون في اولمبياد طوكيو والتي تم تقديمها الى الوكالة الالمانية لمكافحة المنشطات (نادا)، علمًا انه لم يتم الكشف بعد عن اسماء اللاعبين علنًا.

ويسمح فقط الاختيار من اللاعبين المتواجدين على اللائحة التي تقدّم في كانون الثاني/يناير للمشاركة في الالعاب الاولمبية المقرر انطلاقها في 23 تموز/يوليو.

وسبق أن أدرج ستيفان كونتز مدرب المنتخب الاولمبي الالماني اسم مولر على القائمة السابقة قبل تأجيل الاولمبياد من صيف 2020 الى المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مولر (31 عامًا) المتوج بالثلاثية مع العملاق البافاري الموسم الفائت خلال مقابلة العام الماضي إنه سيكون "ممتعًا" اللعب لصالح المانيا في طوكيو.

وكان مولر ضمن المنتخب الذي رفع كأس العالم عام 2014 في البرازيل، الا انه استبعد عن المانشافت مع زميليه ماتس هوملز وجيروم بواتنغ منذ آذار/مارس 2019 من قبل المدرب يواكيم لوف الذي حاول اعادة بناء المنتخب بعد تلقيه صفعة موجعة في مونديال روسيا 2018 حيث خرج من دور المجموعات.

إلا أن الفرصة كانت متاحة امام مولر لخضوض غمار الاولمبياد كأحد اللاعبين الثلاثة فوق 23 عامًا الذي يحق لكل منتخب إدراجهم.

مواضيع قد تهمك :