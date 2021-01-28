شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يدون الفصل الأخير في أزمة حلم الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار أخيراً على الأزمة التى ظلت مسيطرة على الأجواء داخل نادي الزمالك منذ انطلاق الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما تمسك مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء بخوض تجربة الاحتراف، وحلم السير على خطى محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، والتى شهدت الكثير من فصول الصراع والأنباء المتضاربة حول اللاعب مع تمسك إدارة الزمالك ببقاءه في الفريق.

الزمالك يوافق على إعارة مصطفى محمد إلى جالاطا سراي

أتمت ادارة نادى الزمالك انتقال مصطفى محمد الى جالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت ادارة النادى بوضع بند يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 مليون دولار، بشرط موافقة الزمالك، وقال طارق يحيى عبر قناة الزمالك ، أنه حالة رفض النادى التركى شراء اللاعب مقابل هذا المبلغ ، فمن حق الابيض بيع اللاعب لمن يدفع أكثر ، بعد هذا التاريخ.



مصطفى محمد

رغبة مصطفى محمد تحسم احترافه

وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي على إعارة اللاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لفريق جالطة سراي التركي لمدة سنة ونصف تبدأ من اليوم الموافق 28 يناير وحتى نهاية يونيو 2022 ، وجاء ذلك تلبية لرغبة اللاعب في الاحتراف وحرصا من إدارة النادي على عدم الوقوف أمام طموحاته بتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي .



مصطفى محمد

الزمالك يبحث عن بديل مصطفى محمد

فتح مسئولو نادي الزمالك خط مفاوضات مع مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة فرج عامر من أجل ضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجارى لتعويض رحيل مصطفي محمد، ويسعي نادي الزمالك للتعاقد مع مهاجم سوبر قبل غلق باب القيد الشتوى لتدعيم الخط الأمامي للفريق الأبيض بعد ان انتقل مصطفي محمد لنادى جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

أبرز ما قدمه مصطفى محمد مع الزمالك

شارك مصطفى محمد مع الزمالك في 53 مباراة، سجل خلالهم 19 هدفاً وصنع 4 أخرين لزملائه بالفريق، وذلك منذ عودته إلى القلعة البيضاء في موسم 2018/2019.