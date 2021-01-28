نتائج مباريات اليوم الخميس 28 / 1 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 إقامة مباريتان ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف البنك الاهلى نظيرة طلائع الجيش بينما واجة الزمالك فريق مصر المقاصة وتم تأجيل مباراة غزل المحلة أمام الاتحاد السكندرى .

الزمالك يزأر وينتزع صدارة الدورى برباعية فى شباك المقاصة

اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب أندية الدورى المصرى، بعدما فاز على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت، وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى.