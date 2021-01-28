شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم: حزين على رحيل مصطفى محمد والزمالك له فضل كبير عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبد الحليم أن موافقة ادارة الزمالك على رحيل مصطفى محمد الى جالاطا سراى التركى قرار صائب، خاصة وأن اللاعب اذا استمر لن يقدم جديد فى ظل رغيته الرحيل .

واضاف عبد الحليم فى تصريحات لبرنامج زملكاوى عبر قناة الزمالك ، أنه حزين على رحيل اللاعب ، لأنه مازال امامه الوقت ليعطى الزمالك الكثير ، قائلا:" انا حزين وزعلان أن مصطفى محمد مشى ، والزمالك له فضل كبير على اللاعب ، وفى المفاوضات التى يتلقاها فى ظل مشاركته فى المباريات .

اتمت إدارة نادى الزمالك انتقال مصطفى محمد الى جالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت إدارة النادى بوضع بند يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 مليون دولار، بشرط موافقة الزمالك.

وقال طارق يحيى عبر قناة الزمالك ، أنه حالة رفض النادى التركى شراء اللاعب مقابل هذا المبلغ ، فمن حق الابيض بيع اللاعب لمن يدفع أكثر ، بعد هذا التاريخ.