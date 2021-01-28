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أحمد عبد الحليم: حزين على رحيل مصطفى محمد والزمالك له فضل كبير عليه

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القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبد الحليم أن موافقة ادارة الزمالك على رحيل مصطفى محمد الى جالاطا سراى التركى قرار صائب، خاصة وأن اللاعب اذا استمر لن يقدم جديد فى ظل رغيته الرحيل .

واضاف عبد الحليم فى تصريحات لبرنامج زملكاوى عبر قناة الزمالك ، أنه حزين على رحيل اللاعب ، لأنه مازال امامه الوقت ليعطى الزمالك الكثير ، قائلا:" انا حزين وزعلان  أن مصطفى محمد مشى ، والزمالك له فضل كبير على اللاعب ، وفى المفاوضات التى يتلقاها فى ظل مشاركته فى المباريات .

اتمت إدارة نادى الزمالك انتقال مصطفى محمد الى جالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت إدارة النادى بوضع بند  يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 مليون دولار، بشرط موافقة الزمالك. 

وقال طارق يحيى عبر قناة الزمالك ، أنه حالة رفض النادى التركى شراء اللاعب مقابل هذا المبلغ ، فمن حق الابيض بيع اللاعب لمن يدفع أكثر ، بعد هذا التاريخ.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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