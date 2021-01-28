شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا في قائمة الإنتاج استعدادا للمصري وظهور سوستة وصابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اصطحب حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي قائمة فريقه لمعسكر مغلق مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الغد أمام المصري والمقرر إقامتها في تمام الساعه الخامسه مساءا باستاد برج العرب بالإسكندرية .

وضمت قائمة الفريق 20 لاعبا هم : أحمد يحيي ومحمد عصام الغندور في حراسة المرمى ، باسم مرسي ، معاذ الحناوي ، السيد الشبراوي ، محمد بازوكا ، محمد سوستة ،مصطفي الجمل ، ابراهيم عبد الخالق ، مصطفي البدري ، أحمد صابر ، أحمد عفيفي ، طارق أبو العز ، محمد تاحا ، غنام محمد ، عبد الرحمن شيكا ، محمد عبد المجيد، حسن ياسين ،امادو نياس ومحمد فييرا .

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها الخامسة عصر الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز،

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها ألفريق بثلاثة أهداف دون رد.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الآنتاج الحربى فى التعاقد مع محمد إبراهيم الشهير بسوستة لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، ونال إعجاب الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى ليوقع على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس نادى الآنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ويصبح أولى صفقات الإنتاج فى الميركاتو الشتوى الحالى.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع أحمد بوسكا حارس مرمى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ونصف قبل غلق باب القيد الشتوى، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق والذى يعانى منذ انتقال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج لصفوف سيراميكا فى الميركاتو الصيفى الآخر، وكان يتبقى لـ بوسكا موسم فى عقده مع المصرى، إلا أنه فسخ التعاقد بعد تنازله عن مستحقاته.

وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى استعارة أحمد صابر مدافع إنبى لنهاية الموسم بعد الاتفاق على كل بنود الصفقة بين الناديين، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "نجحنا فى استعارة أحمد صابر لدعم دفاع الإنتاج لنهاية الموسم لاسيما أن اللاعب سبق له اللعب للإنتاج ويجيد إعادة الاتزان لدفاعات الفريق الذى يستعد لمواجهات صعبة فى بطولة الدورى".