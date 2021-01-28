شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون ودعم بين بيراميدز والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الإسماعيلي أن هناك اتفاق تعاون ودعم تم خلال الساعات الماضية بين مسئولي الدراويش وإدارة نادي بيراميدز لدعم فريق الكرة الأصفر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
كشف المصدر عن اتصالات وجلسات جمعت بين مسئولي النادي الإسماعيلي وعلى رأسهم المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي والمهندس أحمد عثمان، مع المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وتم خلالها التأكيد على الرغبة الأكيدة من مسئولي بيراميدز لدعم قلعة الدراويش بالشكل الذي يرغبه النادي في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين ومسئوليهما.
المصدر شدد على أنه من المنتظر أن يتم الكشف عن شكل وإطار التعاون بين الإسماعيلي وبيراميدز، قريبا وبشكل رسمي.
على صعيد مختلف ، كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن قيد الثنائي، إبراهيم حسن وأحمد الشيخ في القائمة الأفريقية، لفريق الكرة استعدادا للمباريات المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وبات من حق إبراهيم حسن المشاركة في المباريات مع بيراميدز محليا وقاريا بعد انتهاء إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، في ١٨ يناير الماضي.
ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره راسينج كلوب أبيدجان من كوت ديفوار في إذا. مباريات دور ال٣٢ الإضافي من البطولة الكونفدرالية حيث تقام مباراة الذهاب في أبيدجان يوم ١٤ فبراير المقبل، على أن تقام مواجهة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم ٢١ من نفس الشهر.
وسبق لبيرامبدز التأهل لهذا الدور بعد عبور نادي الاتحاد الليبي بالفوز عليه ذهابا وإيابا في الإسكندرية والقاهرة.