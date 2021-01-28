أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 28 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الاهلي يتدرب صباح غداً قبل السفر للمشاركة في مونديال الأندية بقطر
الاهلي يتدرب صباح غداً قبل السفر للمشاركة في مونديال الأندية بقطر
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني غقامة مران للفريق في العاشرة من صباح غداً ، الجمعة ، قبل التوجه لمطار القاهرة للسفر إلى قطر على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر.
الأهلي يتعاقد مع مدافع مالية كفر الزيات ويعيره للإسماعيلي
نجح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع أحمد العش مدافع مالية كفر الزيات، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، باعتباره من اللاعبين المميزين في خط الدفاع، ويتوقع أن يقدم الإضافة الفنية اللازمة لدفاع الأهلي.
الدوحة تكتسي باللون الأحمر.. وكواليس استقبال أتوبيس الأهلي بقطر "صور"
بدأت جماهير الأهلي المتواجدة في قطر التجهيز لاستقبال البعثة الحمراء التي ستصل العاصمة القطرية الدوحة غدا استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث جهز الجماهير الحمراء اللافتات وقمصان الأهلي لارتدائها مع وصول البعثة الحمراء للدوحة.
إعارة محمد شكري لاعب الأهلي الصاعد إلى سموحة موسم ونصف
أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة نجاح ناديه في الحصول على خدمات محمد شكري ظهير أيسر الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف يبدأ من يناير الجاري وينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021 / 2022.
سلبية مسحة بعثة الأهلي قبل السفر إلى قطر
أثبتت المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الأهلي التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية سلبية العينة لجميع العناصر من لاعبين وجهاز فني وإداري والوفد الرسمي المرافق للبعثة الحمراء في رحلتها إلى قطر استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية.