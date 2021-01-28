شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الاهلي يتدرب صباح غداً قبل السفر للمشاركة في مونديال الأندية بقطر

الاهلي يتدرب صباح غداً قبل السفر للمشاركة في مونديال الأندية بقطر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني غقامة مران للفريق في العاشرة من صباح غداً ، الجمعة ، قبل التوجه لمطار القاهرة للسفر إلى قطر على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر.

الأهلي يتعاقد مع مدافع مالية كفر الزيات ويعيره للإسماعيلي

نجح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع أحمد العش مدافع مالية كفر الزيات، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، باعتباره من اللاعبين المميزين في خط الدفاع، ويتوقع أن يقدم الإضافة الفنية اللازمة لدفاع الأهلي.