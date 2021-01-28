شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى .. الزمالك يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب الدورى المصرى اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 عقب إقامة مباريتان ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف البنك الاهلى نظيرة طلائع الجيش بينما واجة الزمالك فريق مصر المقاصة وتم تأجيل مباراة غزل المحلة أمام الاتحاد السكندرى .

الزمالك يزأر وينتزع صدارة الدورى برباعية فى شباك المقاصة

اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب أندية الدورى المصرى، بعدما فاز على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت، وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى.

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة عقب أنتهاء الجولة العاشرة و يحتل فريق الاهلى المركز التانى برصيد 21 نقطة بينما ياتى الجونة بالمركز الثالث برصيد 18 نقطة و بيراميدز بالمراكز الرابع برصيد 14 نقطة .



