شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يسجل الهدف الرابع للزمالك في مباراة المقاصة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجل يوسف أوباما الهدف الرابع للزمالك في مباراة فريقه أمام المقاصة خلال المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الاسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت.

تقدم بن شرقي بالهدف الأول في الدقيقة 14 من ضربة جزاء وأضاف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 21 وأنتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بثنائية نظيفة قبل أن يضيف بن شرقي الهدف الثاني له والثالث للزمالك في الدقيقة 63 قبل أن يضيف أوباما الهدف الرابع في الدقيقة 77.

الهدف الرابع للزمالك

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من محمد أبو جبل في حراسة المرمى.أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.أشرف بن شرقي في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبد السلام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، حمزة المثلوثي، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، أسامة فيصل وسيف جعفر.

بينما خاض المقاصة المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: محمد كوكو، والدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، وخط الوسط: خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي، والهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: بلتاجي سمير وأحمد مودي وحسني فتحي ومحمود الغزالي ورجب عمران وعبدالله مجدي محمد عادل "أمو" وأحمد صبيحة.















































































































































