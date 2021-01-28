شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك : بيع مصطفى محمد لجالاطا سراى لن يتم الا بموافقتنا ..والبديل مصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك أن إعارة مصطفى محمد إلى فريق جالاطا سراى تم بناء على رغبة اللاعب فى الاحتراف ، ولأنه ابن النادى لم نقف فى طريقه .

وأضاف نائب رئيس اللاعب وقع على الانتقال للفريق التركى على سبيل الإعارة عام ونصف، مع وعد بالبيع بعد نهاية المدة، واذا طلب الزمالك عودة مصطفى محمد بعد انتهاء الاعارة سيعود ، و اذا طلب النادى التركى شراؤه نهائيا يتم ذلك مقابل 4 مليون دولار ، وحالة رفض الزمالك بيع مصطفى الى جالاطا سراى لن يتم البيع قائلا :" بيع مصطفى محمد لن يتم الا بموافقة الزمالك "

وعن بديل البلدوزر ، قال المستشار هشام ابراهيم أن النادى يبحث عن بديل لمصطفى محمد ، خلال يومين او ثلاثة أيام ، على أن يتم البديل مصريا ، وفقا لوجهة نظر المديرالفنى للفريق .

و اتمت ادارة نادى الزمالك انتقال مصطفى محمد الى جالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت ادارة النادى بوضع بند يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 مليون دولار، بشرط موافقة الزمالك