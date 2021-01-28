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نائب رئيس الزمالك : بيع مصطفى محمد لجالاطا سراى لن يتم الا بموافقتنا ..والبديل مصريا

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القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك أن إعارة مصطفى محمد إلى فريق جالاطا سراى تم بناء على رغبة اللاعب فى الاحتراف ، ولأنه ابن النادى لم نقف فى طريقه .

وأضاف نائب رئيس اللاعب وقع على الانتقال للفريق التركى على سبيل الإعارة عام ونصف، مع وعد بالبيع بعد نهاية المدة، واذا طلب الزمالك عودة مصطفى محمد بعد انتهاء الاعارة سيعود ،  و اذا طلب النادى التركى شراؤه نهائيا يتم ذلك مقابل 4 مليون دولار ، وحالة رفض الزمالك بيع مصطفى الى جالاطا سراى لن يتم البيع قائلا :" بيع مصطفى محمد لن يتم الا بموافقة الزمالك "

وعن بديل البلدوزر ، قال المستشار هشام ابراهيم أن النادى يبحث عن  بديل لمصطفى محمد ، خلال  يومين او ثلاثة أيام ، على أن يتم البديل مصريا ، وفقا لوجهة نظر المديرالفنى للفريق .

و اتمت ادارة نادى الزمالك انتقال مصطفى محمد الى جالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت ادارة النادى بوضع بند  يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 مليون دولار، بشرط موافقة الزمالك 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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