شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: مدرسة الفن والهندسة فتحت اليوم والزمالك أهدر 7 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى حازم إمام نجم الزمالك السابق، على مستوى لاعبى الزمالك اليوم أمام مصر المقاصة، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت وانتهت بفوز الأبيض 4 / 1. وقال حازم إمام فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "استاد مصر" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "الزمالك عمل ماتش حلو جدا ومدرسة الفن والهندسة فتحت الساعة 7:30 ، وباتشيكو طبق الضغط العالى على المقاصة بالإضافة إلى اللعب من لمسة واحدة، فخلق العديد من الهجمات ورغم تسجيل 4 أهداف هناك 7 أو 8 فرص ضائعة من الزمالك". وأضاف حازم إمام: "المقاصة كان مش في حالته في الوقت اللى كان كل لاعبى الزمالك في حالته وفايقين جدا، ويحسب لإيهاب جلال عدم تغيير الطريقة، ولكن الضغط الممتاز للزمالك خنق المقاصة".

اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب أندية الدورى المصرى، بعدما فاز على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت، وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بصدارة جدول الدورى العام متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 13 نقطة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من محمد أبو جبل في حراسة المرمى.أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.أشرف بن شرقي في الهجوم.

بينما خاض المقاصة المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: محمد كوكو، والدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، وخط الوسط: خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي، والهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي.