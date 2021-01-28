شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفال خاص من أوباما مع شيكابالا بعد الهدف الثانى للزمالك فى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك على الاحتفال بهدفيه في شباك مصر المقاصة، بطريقة خاصة، خلال المباراة التى جمعت الزمالك والفريق الفيومي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الزمالك برباعية مقابل هدف، وفور إحرازه للهدف توجه يوسف أوباما إلى دكة بدلاء الزمالك، حيث قام باحتضان شيكابالا قائد الفريق واحتفل معه بطريقة خاصة.

واعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب أندية الدورى المصرى، بعدما فاز على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت، وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بصدارة جدول الدورى العام متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 13 نقطة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من محمد أبو جبل في حراسة المرمى.أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.أشرف بن شرقي في الهجوم.

بينما خاض المقاصة المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: محمد كوكو، والدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، وخط الوسط: خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي، والهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي.