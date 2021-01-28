شكرا لقرائتكم خبر عن متعب لـ"باتشيكو" : ملكش دعوة بالأهلي ..خليك في فرقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني للزمالك بعدما تحدث الأخير عن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك والمقاصة التي أقيمت مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز والتي فاز فيها الزمالك بأربعة أهداف لهدف.

باتشيكو كان قد قال عقب المباراة: الزمالك إستحق الفوز على المقاصة برباعية ..سجلنا أربعة أهداف وأهدرنا أخرى..دفعنا بالناشئ أسامة فيصل بينما تعاقد المنافس_ يقصد الأهلي_ مع لاعب جديد لم يتأقلم مع الفريق حتى الأن (يقصد الكونغولي والتر بواليا المُنضم للأهلي من الجونة في يناير الجاري والذي لم يُسجل للأهلي حتى الأن رغم مشاركته في عدة مباريات بشكل رسمي).

وتساءل عماد متعب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت : لماذا يتحدث باتشيكو عن الأهلي في مؤتمر صحفي خاص بمباراة الزمالك..؟ هذا أمر غير منطقي وليس له مُبرر حتى لو طرح عليه أحد الإعلاميين سؤالاً عن الأهلي ..كان عليه آلا يرد وآلا يُقحم الأهلي طرفاً في هذه الأزمة وكان من الأفضل أن يركز في فريقه.

ويرى نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن مثل هذه التصريحات والتصرفات هي من تُثير الأزمات وتخلق الأزمات بدون داع فمن المنطقي أن يُركّز كل مدرب أو لاعب أو مسئول في ناديه منعاً للمشاكل.

وأتفق محمد أبو العلا لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق مع متعب وأضاف: لم أكن أتمنى أن يتحدث باتشيكو عن الأهلي في المؤتمر الصحفي الخاص بالزمالك لاسيما وأن الأبيض حقق فوز عريض ومن الأفضل أن يتحدث المدرب البرتغالي عن فريقه وليس منافسه.