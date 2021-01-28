سلبية مسحة بعثة الأهلي قبل السفر إلى قطر

الزمالك عن إعارة لاعبيه للإسماعيلي: لن نفرط فى أى لاعب بالقائمة الأفريقية

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يزأر وينتزع صدارة الدورى برباعية فى شباك المقاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية