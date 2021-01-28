اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 1 / 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يزأر وينتزع صدارة الدورى برباعية فى شباك المقاصة

الزمالك يزأر وينتزع صدارة الدورى برباعية فى شباك المقاصة

 

الزمالك يزأر وينتزع صدارة الدورى برباعية فى شباك المقاصة

الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد لجالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار

الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد لجالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار

الزمالك عن إعارة لاعبيه للإسماعيلي: لن نفرط فى أى لاعب بالقائمة الأفريقية

 

الزمالك عن إعارة لاعبيه للإسماعيلي: لن نفرط فى أى لاعب بالقائمة الأفريقية

 

اتحاد الكرة يمهل الشركة الأسبانية 3 شهور لإصلاح مشاكل VAR

 

اتحاد الكرة يمهل الشركة الأسبانية 3 شهور لإصلاح مشاكل VAR

 

 

الأهلي يتعاقد مع مدافع مالية كفر الزيات ويعيره للإسماعيلي

 

الأهلي يتعاقد مع مدافع مالية كفر الزيات ويعيره للإسماعيلي

 

الدوحة تكتسي باللون الأحمر.. وكواليس استقبال أتوبيس الأهلي بقطر "صور"

الدوحة تكتسي باللون الأحمر.. وكواليس استقبال أتوبيس الأهلي بقطر

 

إعارة محمد شكري لاعب الأهلي الصاعد إلى سموحة موسم ونصف

إعارة محمد شكري لاعب الأهلي الصاعد إلى سموحة موسم ونصف

 

سلبية مسحة بعثة الأهلي قبل السفر إلى قطر

سلبية مسحة بعثة الأهلي قبل السفر إلى قطر

 

الطلائع يتقدم 5 مراكز فى الدورى بعد ثنائية البنك الأهلي وسمير يتصدر الهدافين

الطلائع يتقدم 5 مراكز فى الدورى بعد ثنائية البنك الأهلي وسمير يتصدر الهدافين

وزير الشباب والرياضة يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

وزير الشباب والرياضة يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا