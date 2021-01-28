- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يزأر وينتزع صدارة الدورى برباعية فى شباك المقاصة
الزمالك يزأر وينتزع صدارة الدورى برباعية فى شباك المقاصة
الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد لجالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار
الزمالك عن إعارة لاعبيه للإسماعيلي: لن نفرط فى أى لاعب بالقائمة الأفريقية
اتحاد الكرة يمهل الشركة الأسبانية 3 شهور لإصلاح مشاكل VAR
الأهلي يتعاقد مع مدافع مالية كفر الزيات ويعيره للإسماعيلي
الدوحة تكتسي باللون الأحمر.. وكواليس استقبال أتوبيس الأهلي بقطر "صور"
إعارة محمد شكري لاعب الأهلي الصاعد إلى سموحة موسم ونصف
سلبية مسحة بعثة الأهلي قبل السفر إلى قطر
الطلائع يتقدم 5 مراكز فى الدورى بعد ثنائية البنك الأهلي وسمير يتصدر الهدافين
وزير الشباب والرياضة يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة