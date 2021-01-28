شكرا لقرائتكم خبر عن القلق يمنع مدحت عبد الهادى من مشاهدة ركلة جزاء بن شرقى فى المقاصة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من القلق على مدحت عبد الهادي، المدرب المساعد بالجهاز الفنى لنادى الزمالك خلال تسديد أشرف بن شرقي لركلة الجزاء التى حصل عليها خلال مباراة الزمالك والمقاصة، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وقام مدحت عبد الهادي بتوجيه وجهه صوب المدرجات ليكون ظهره إلى ملعب المباراة في محاولة لتجنب مشاهدة ركلة الجزاء خوفاً من ضياعها، خاصة وأنها كان الهدف الافتتاحي للفريق الأبيض في المباراة.

واعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب أندية الدورى المصرى، بعدما فاز على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت، وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بصدارة جدول الدورى العام متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 13 نقطة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من محمد أبو جبل في حراسة المرمى.أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.أشرف بن شرقي في الهجوم.

بينما خاض المقاصة المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: محمد كوكو، والدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، وخط الوسط: خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي، والهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي.