شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد لجالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتمت ادارة نادى الزمالك انتقال مصطفى محمد الى جالاطا سراى مقابل 2 مليون دولار، ونجحت ادارة النادى بوضع بند يقضى بأحقية النادى التركى بشراء اللاعب حتى 31 ديسمبر مقابل 4 مليون دولار، بشرط موافقة الزمالك

وقال طارق يحيى عبر قناة الزمالك ، أنه حالة رفض النادى التركى شراء اللاعب مقابل هذا المبلغ ، فمن حق الابيض بيع اللاعب لمن يدفع أكثر ، بعد هذا التاريخ.

وتوقفت مفاوضات سانت إيتيان الفرنسي بعد توتر العلاقة بين نادي الزمالك ورئيس النادى الفرنسي رولاند رومير بوجود بعض المسئولين في الزمالك قد طلبوا عمولات منه لتسهيل صفقة، مصطفى محمد، واعتذر النادي الفرنسي في بيان رسمي عن تصريحات رئيسه، وأكد أنه لم يقصد أبدًا أي مسئول في القلعة البيضاء بل كان يقصد بعض الوكلاء والسماسرة الذين حاولوا الدخول في الصفقة، ليتراجع في النهاية النادى الفرنسي عن الصفقة بعد تعقد الأمور بين الناديين، كما يحاول سانت إتيان الحصول على خدمات جان كلير توديبو مدافع برشلونة المعار لصفوف بنفيكا بالانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية.