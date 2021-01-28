شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: مشفناش المقاصة اليوم وكثرة الهدايا لمهاجمى الزمالك أنهت المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال مدرب نادى مصر المقاصة، أن فريقه لم يأت اليوم لمواجهة الزمالك وأهدوا العديد من الهدايا لمهاجمى الأبيض في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار مياريات الدوري المصري.

وقال إيهاب جلا في المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "كان عندنا أخطاء كتيرة وكل هجمات الزمالك من أخطاء مننا مش عارف ليه، وحاولنا نغير في المباراة ولكن ما حصلش، ولم نكن نستاهل الفوز اليوم أو التعادل، حتى الهدف جاء بعد الهدف الرابع لو كان جاى بعد هدفين كنا ممكن نخش في المباراة". وأوضح إيهاب جلال: "هدفان في الشوط الأول سهلوا المهمة للزمالك ونستحق الهزيمة، وكان مفيش حد من اللاعبين في حالته وبصراحة ماكنش فيه مصر المقاصة النهاردة". وأضاف مدرب المقاصة: "لم ننجح في مجاراة الزمالك والهدف الثالث قضى على اللقاء، والمشكلة التي خلصت علينا كثرة الهدايا من المدافعين لمهاجمى الزمالك".

اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب أندية الدورى المصرى، بعدما فاز على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت، وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بصدارة جدول الدورى العام متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 13 نقطة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من محمد أبو جبل في حراسة المرمى.أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.أشرف بن شرقي في الهجوم.

بينما خاض المقاصة المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: محمد كوكو، والدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، وخط الوسط: خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي، والهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي.