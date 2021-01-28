شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الفهم الجيد للقانون يمنح أمين عمر التميز فى لقاء الزمالك والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * مصر المقاصة

المسابقة : الجولة العاشرة من الدوري المصري

الملعب : إستاد بتروسبورت

نتيجة المباراة : أربعة أهداف مقابل هدف

حكم المباراة : أمين عمر

المساعد الأول : أحمد نوفل

المساعد الثاني : نور الدين سعيد

الحكم الرابع : مجدى خاطر

حكام الVAR : سيد شعبان، حسنى سلطان

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : أمين عمر

القرارت الفنية والسيطرة على المباراة : من السهل أن تفهم وتحفظ قانون كرة القدم جيداً ولكن من الصعب تطبيق ما تفهمه فى ميدان اللعب وهذا هو الفرق بين الحكم الذى يستخدم القانون بشكل عملى صحيح وبين الحكم الذى لا يطبق القانون داخل ميدان اللعب ولذلك فقد تمكن أمين عمر من إدارة المباراة بأسلوب يتوافق مع القانون ويتميز فى تطبيقه داخل ميدان اللعب وكانت أهم حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 12 يمر بن شرقى داخل منطقة الجزاء وينجح فى لعب الكرة وبتقدير خاطئ من حارس المرمى محمد كوكو يرتكب مخالفة العرقلة لا يتردد أمين عمر فى احتسابها ركلة جزاء نتيجة التوقع والقراءة الجيدة والبحث عن التفاصيل من خلال قربه للحدث والقرار صحيح.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 21 يطبق الحكم مفهوم إتاحة الفرصة لصالح الزمالك لتذهب الكرة إلى أوباما الذى ينفرد من إتاحة الفرصة ليسجل الهدف الثاني لصالح الزمالك وكان أمين عمر له دور كبير فى هذا الهدف.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية ممتازة واستخدام مثالى لعنصرى السرعة والسرعة القصوى فى جميع حالات مناطق الجزاء ولديه القدرة الجيدة على فتح زوايا الرؤية وتنويع أسلوب الجرى المتميز.

تطبيق عنصر إتاحة الفرصة: استخدم أمين عمر عنصر إتاحة الفرصة فى الدقائق 16, 21 بشكل مثالى.

العقوبات الانضباطية: كان يجب إنذار لاعب الزمالك طارق حامد فى الدقيقة 52 لتعطيل الهجوم الواعد وإنذار لاشرف بن شرقى لاعب الزمالك لتعطيل استئناف اللعب فى الدقيقة 65 من الشوط الثاني.

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : تميز بالتحركات الجانبية ومواجهة الملعب بشكل صحيح والجدية والتركيز خصوصا فى حالات استمرار اللعب.

المساعد الثانى : أشار على حالة تسلل وحيدة فى الدقيقة 91 بتقدير صحيح نتيجة التمركز واليقظة ومواجهة الملعب.

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الVAR: لا توجد حالات تستحق تدخل ال VAR