شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك و مصر المقاصة في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على فريق مصر المقاصة بأربع أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بصدارة جدول الدورى العام متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 13 نقطة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من محمد أبو جبل في حراسة المرمى.أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.أشرف بن شرقي في الهجوم.

بينما خاض المقاصة المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: محمد كوكو، والدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، وخط الوسط: خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي، والهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي.

هدف الزمالك الاول أشرف بن شرقى

هدف الزمالك الثانى يوسف أوباما هدف الزمالك الثالث أشرف بن شرقى هدف يوسف أوباما الرابع لفريق الزمالك صناعة شيكابالا هدف فريق مصر المقاصة عن طريق مروان حمدى