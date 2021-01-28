شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك و مصر المقاصة في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على فريق مصر المقاصة بأربع أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى.
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بصدارة جدول الدورى العام متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 13 نقطة.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من محمد أبو جبل في حراسة المرمى.أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.أشرف بن شرقي في الهجوم.
بينما خاض المقاصة المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: محمد كوكو، والدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، وخط الوسط: خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي، والهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي.
هدف الزمالك الاول أشرف بن شرقى