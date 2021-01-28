شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: شيكابالا يساعد الجهاز الفنى داخل وخارج الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت عبد الهادى مدرب عام فريق الزمالك، أن الفريق كان لديه هدف واحد وهو حصد النقاط الثلاثة في المباراة أمام المقاصة ، دون النظر إلى عدد الأهداف التي سيسجلها اللاعبون خاصة وأن هدف مثل اثنان ، كما أن المقاصة فريق محترم ، وقمنا بتغيير طريقة اللعب وهو ما اتى بنتيجة إيجابية بالفوز برباعية .

وأشار عبد الهادى في تصريحات لقناة الزمالك أن كل اللاعبين على جاهزية تامة ، سواء يشاركون أساسيا ، أو على مقاعد البدلاء، كما أن اللاعبين أخذوا عهد على أنفسهم عقب نهائي دورى ابطال افريقيا بعدم التفريط في البطولات .

وأِضاف مدرب الفريق أن شيكابالا يساعد الجهاز الفني داخل وخارج الملعب ، ويساهم في لم شمل اللاعبين ، وتشجيعهم باستمرار ، لذلك الأمور تسير باحترافية في القلعة البيضاء ، خاصة وأن المشوار مازال طويلا في الدورى و الكأس و دورى أبطال أفريقيا .

وعن غياب محمود حمدى الونش ، قال قلب الأسد ، أن اللاعب متغيب بسبب وفاة زوج شقيقته والذى توفى أمس قبل معسكر الفريق، و هو أمر خارج عن إرادته ، ومن المقرر أن يتواجد في المباراة القادمة للفريق .

و اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب أندية الدورى المصرى، بعدما فاز على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت، وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى.