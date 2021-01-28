باتشيكو: لا نستعجل على أسامة فيصل والغريم اشترى لاعبا لم يتأقلم حتى الآن

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى جايمى باتشيكو مدرب نادى الزمالك، أن الفريق قدم مباراة كبيرة ولم يمنح مصر المقاصة الفرصة للدخول فى المباراة، التى انتهت بفوز الأبيض بـ4/1 فى إطار منافسات بطولة الدورى.

وقال باتشيكو فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "بقالى هنا 4 شهور"، عمرى ما أتكلمت على التحكيم وحابب النهاردة أهنئ الحكم على الأداء واللاعبون سهلوا المباراة ولكن هى لم تكن سهلة، وكنا منظمين وأجبرنا المقاصة على عدم التحرر وخلقنا فرص كثيرة للتهديف، وسعداء بالنتيجة والأداء لكن علينا غدا الاستشفاء من أجل الاستعداد للمباراة القادم".

وأضاف مدرب الزمالك: الغريم التقليدى خد كل البطولات الموسم الماضى ودعم بصفقات بملايين ولكن إحنا معملناش صفقات ونعتمد على القائمة التى موجودة وخلقنا منها كل الحلول وهذا دليل على الجهد المبذول من الناحية الفني".

وتابع: "مصطفى محمد لم يشارك معى منذ قدومى وأتمنى له التوفيق وهنفتقده ويجب العمل على سد مكانه فى القائمة، ولو لم نتمكن من ضم صفقة جديدة حتى نهاية الميركاتو بدلا من مصطفى سنتعامل وفقا لقائمة الفرق المتاحة لنجد البدائل المناسبة".

وعن الدفع بأسامة فيصل، قال باتشيكو: أسامة مثل الزهرة يجب العمل معه فى التمارين بشكل مكثف قبل الدفع به وعدم الاستعجال عليه، وهناك لاعب ذهب للمنافس تم الدفع فيه ملايين ولم يتأقلم حتى الوقت فهذا المركز يحتاج لوقت".