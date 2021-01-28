شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: لا نستعجل على أسامة فيصل والغريم اشترى لاعبا لم يتأقلم حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى جايمى باتشيكو مدرب نادى الزمالك، أن الفريق قدم مباراة كبيرة ولم يمنح مصر المقاصة الفرصة للدخول فى المباراة، التى انتهت بفوز الأبيض بـ4/1 فى إطار منافسات بطولة الدورى.
وقال باتشيكو فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "بقالى هنا 4 شهور"، عمرى ما أتكلمت على التحكيم وحابب النهاردة أهنئ الحكم على الأداء واللاعبون سهلوا المباراة ولكن هى لم تكن سهلة، وكنا منظمين وأجبرنا المقاصة على عدم التحرر وخلقنا فرص كثيرة للتهديف، وسعداء بالنتيجة والأداء لكن علينا غدا الاستشفاء من أجل الاستعداد للمباراة القادم".
وأضاف مدرب الزمالك: الغريم التقليدى خد كل البطولات الموسم الماضى ودعم بصفقات بملايين ولكن إحنا معملناش صفقات ونعتمد على القائمة التى موجودة وخلقنا منها كل الحلول وهذا دليل على الجهد المبذول من الناحية الفني".
وتابع: "مصطفى محمد لم يشارك معى منذ قدومى وأتمنى له التوفيق وهنفتقده ويجب العمل على سد مكانه فى القائمة، ولو لم نتمكن من ضم صفقة جديدة حتى نهاية الميركاتو بدلا من مصطفى سنتعامل وفقا لقائمة الفرق المتاحة لنجد البدائل المناسبة".
وعن الدفع بأسامة فيصل، قال باتشيكو: أسامة مثل الزهرة يجب العمل معه فى التمارين بشكل مكثف قبل الدفع به وعدم الاستعجال عليه، وهناك لاعب ذهب للمنافس تم الدفع فيه ملايين ولم يتأقلم حتى الوقت فهذا المركز يحتاج لوقت".
اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب أندية الدورى المصرى، بعدما فاز على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى العام على ستاد بتروسبورت، وسجل أهداف الأبيض أشرف بن شرقى "هدفين" ويوسف أوباما "هدفين"، بينما سجل للمقاصة مروان حمدى.
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بصدارة جدول الدورى العام متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى بفارق نقطتين، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 13 نقطة.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من محمد أبو جبل في حراسة المرمى.أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.أشرف بن شرقي في الهجوم.
بينما خاض المقاصة المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى: محمد كوكو، والدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، وخط الوسط: خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي، والهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي.