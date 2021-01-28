جلال: واجهنا الزمالك بطريقتنا.. والإهمال والهدايا سبب النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة أنه لعب ضد الزمالك بطريقته المُعتادة دون تغيير، مُشيراً إلى أن هزة حدثت في فريقه تسببت في الخسارة (4-1) في مباراة الجولة 10 بالدوري الممتاز.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال جلال :"واجهنا الزمالك بطريقتنا المعتادة، الأمر لا يتعلق بفتح الملعب، وإنما في منح المنافس عدد كبير من الهدايا بسبب الإهمال وفقدان الثقة".

وأهدر الزمالك العديد من الفرص والانفرادات بسبب لعب المقاصة بطريقة الدفاع المتقدم وتمريرات بناء الهجمات من الخلف التي أهدت الأبيض الكثر من الكرات في مناطق خطيرة.

وأضاف جلال :"إذا خرجنا في الشوط الأول بتعادل سلبي كانت المباراة ستختلف تماماً، لكن الأهداف المبكرة للأبيض تسببت في هزة لفريقي، ولم نكن موفقين على الإطلاق، ولم نشاهد المقاصة اليوم".

ودافع مدرب المقاصة عن طريق لعبه :"نلعب بنفس الطريقة ضد الكثير من أندية الدوري التي تمتلك لاعبين مميزين، لكن اليوم الهدايا التي منحناها للزمالك ونحن نواجه فريق كبير كانت السبب في النتيجة".

وأنهى إيهاب جلال :"واجهنا فريقاً كبيراً يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، والقلق الذي انتاب فريقي تسبب كذلك في الفرص الكثيرة التي أهدرها الزمالك في المباراة".