باتشيكو يتحدث عن.. التعاقد مع باسم.. لاعب لم ينسجم مع المنافس.. ورحيل مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أشاد المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، باتشيكو، بأداء حكم المباراة مشيراً إلى أن اللاعبين لم يعقدوا عليه الأمور تحكيمياً.

وأضاف باتشيكو، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة:"المباراة قد تبدو سهلة ولكن لم تكن كذلك نحن كنا منظمين".

وتطرق مدرب الزمالك للحديث عن مصطفى محمد، قائلاً:"حين أتيت لم يكن يُشارك وسنفتقده ونتمنى له التوفيق ونرى هل سيلحق النادي في التعاقد مع لاعب قبل انتهاء فترة الانتقالات من عدمها وإذا لم يتم التعاقد سنتعامل باللاعبين الحاليين ممن لديهم إمكانيات اللعب في هذا المركز".

وأشاد باتشيكو بلاعب فريقه يوسف أوباما، قائلاً:"لعب كرأس حربة اليوم وهو لاعب كبير سجل هدفين في مباراة واحدة ونحن سعداء لذلك"، بينما أوضح أنه لا يريد حرق مهاجم فريقه الشاب أسامة فيصل،:"أثق جداً في قدراته وأؤمن به وهو لاعب موهوب وممتاز ولكن لم يُشارك في التدريبات الكافية ليكون أساسياً أريد العمل معه على التحركات والتمركزات ونضع الآن البزرة حتى يكون زهرة ولا أريد التسرع وأحرقه".

وأتم مدرب الزمالك تصريحاته بالإشارة إلى أن النادي المنافس تعاقد مع لاعب بملايين ولم ينسجم، مضيفاً:"لن اتحدث عن امكانية التعاقد مع باسم مرسى لأنه ليس لاعب في الفريق".