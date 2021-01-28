مدرب الزمالك: شيكابالا قائد في المعلب وخارجه.. ولا نفكر في الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح مدحت عبد الهادي عضو الجهاز الفني لنادي الزمالك بأن محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد للفريق سواء داخل الملعب أو خارجه، قائلًا أنهم لا يفكرون في الوقت الحالي بالصدارة ويتعاملون مع كل مباراة بشكل منفصل.

وقال عبدالهادي في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "شيكابالا ليس قائد في الملعب فقط، لكنه قائد خارج الملعب أيضًا وهذا ما يظهر في تضامن اللاعبين معًا طوال الوقت."

وتحدث عن الهدف الذي استقبله الفريق خلال الفوز على مصر للمقاصة 4-1: "نتعامل بشكل جيد على المستوى الدفاعي، وهناك خطأ في الهدف الذي استقبله الفريق بسبب عدم التمركز الجيد أو عدم التوقع لكن النتيجة الكبيرة في المباراة جعلتنا لا نشعر بهذا الأمر."

وأضاف: "نقدم التعازي لقناة الزمالك بسبب وجود حالة وفاة في العائلة وحدثت أمس قبل المعسكر، وهذا الأمر خارج عن إرادته وسيتواجد في المباراة المقبلة."

وتابع: "نشعر بالتوفيق في عملية تدوير اللاعبين خلال الفترة الماضية وكل من يشارك يظهر بشكل جيد."

أما عن اعتلاء جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الأهلي: "لا أريد أن أقول أنني متصدر أنا لا أنظر إلا لنفسي واتعامل مع كل المباريات بشكل منفصل، لكن نضع في اعتبارنا أن كل الفرق كبيرة سواء الخصم أو أي منافس أخر."

وفاز الزمالك على مصر للمقاصة بنتيجة 4-1 في دوري we المصري ليتسغل تعادل الأهلي مع بيراميدز ويتصدر جدول الترتيب.