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خاص.. الأهلي يستقر على 25 لاعبا للسفر لمونديال الأندية.. واستبعاد ثنائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي، على قائمة الفريق المقرر أن تسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض كأس العالم للاندية المقرر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم.

وأوضح مصدر بالنادي الأهلي، أن موسيماني قرر اصطحاب قائمته المقيدة بالكامل بالإضافة للناشئ حمزة علاء حارس المرمى، باستثناء رامي ربيعه، ووليد سليمان.

وأشار المصدر أنه بانضمام حمزة علاء يصبح إجمالي اللاعبين المسافرين 25 لاعبا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق ، ومحمود وحيد.

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا

ويلتقي الأهلي أمام الدحيل يوم 4 فبراير، وفي حالة فوزه سيلتقي أمام بايرن ميونيخ بطل .

وتعرض وليد سليمان لإصابة بشد في الخلفية بالدقائق الأولى من مباراة البنك الأهلي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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