رسميًا.. الزمالك يعلن إعارة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي الزمالك إعارة مصطفى محمد لاعب الفريق، إلى جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار.

وذكر طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي، بيانا لمجلس الإدارة عبر قناة النادي الرسمية، أن النادي الأبيض وضع بندا في عقد اللاعب يسمح للنادي التركي بشراء عقد مصطفى محمد قبل يوم 31 ديسمبر القادم، مقابل 4 ملايين دولار، بشرط موافقة نادي الزمالك.

وأكمل: "أما إذا لم يوافق نادي الزمالك على البيع النهائي فمن حق النادي الأبيض أن يبيع مصطفى محمد لمن يدفع أكثر".

ودخل ناديا جالاتا سراي التركي، وسانت إيتيان الفرنسي، في مفاوضات طوال فترة الانتقالات لضم مصطفى محمد، قبل أن ينجح النادي التركي في حسم الصفقة.