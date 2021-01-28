الدوري الإنجليزي.. توتنهام 0 - 1 ليفربول.. فيرمينو يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة توتنهام وليفربول المقررة في تمام العاشرة مساءً ضمن الجولة الـ20 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد هوتسبير.

ويلعب محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في تعادل الفريق بالجولة الماضية من البطولة ذاته، لكنه نجح في تسجيل هدفين أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد.

تفاصيل المباراة:

في الدقيقة الثانية من انطلاقة المباراة، ألغى الحكم بعد اللجوء للفيديو هدفا لسون، بعد انفراده بالحارس أليسون.

وفي الدقيقة 48، نجح ماني في استلام الكرة والانطلاق داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر ومرر الكرة لفيرمينو الذي أودعها الشباك.