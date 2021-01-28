مصدر لمصراوي: الأهلي ترك العش للإسماعيلي وسيتابعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي بأن إدارة النادي قررت ترك أحمد العش مدافع مالية كفر الزيات للإسماعيلي من أجل دعم صفوفه به حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة على أن يتابع تطور مستواه مع الفريق الساحلي.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي اليوم الخميس أن إدارة الأهلي قامت بمتابعة اللاعب بالفعل في الفترة الماضية لكن بعد تواصل الإسماعيلي معهم وافقوا على تركه للدراويش حيث سيتعاقد معه النادي على سبيل الإعارة من مالية كفر الزيات حتى نهاية الموسم.

وسيقوم الأهلي بمتابعة مستوى أحمد العش مع الإسماعيلي خلال فترة الإعارة على أن يدخل في مفاوضات مع مالية كفر الزيات لضمه بداية من الموسم المقبل في حالة الظهور بشكل طيب.

ويبلغ أحمد العش 22 عامًا، وتجاوز سن القيد بقطاع الناشئين، أو فريق الشباب وبناء عليه لابد من إضافته إلى قائمة الفريق الأول بالناد الذي سيتعاقد معه.